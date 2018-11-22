На дорогах Приднестровья за сутки произошло 4 ДТП: 8 автомобилей получили повреждения

За минувшие сутки на территории Приднестровья зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, 3 из них произошли в Тирасполе, а одно в Григориополе. В результате аварий никто не пострадал, а 8 транспортных средств получили механические повреждения.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, причиной первой аварии, которая произошла в районе перекрёстка ул. К. Либкхнехта и пер. Раевского в Тирасполе, стало несоблюдение безопасной дистанции. Управляя автомобилем Audi, 33-летняя автоледи совершила столкновение с двигавшимся впереди Volkswagen. Примерно через полчаса произошло второе ДТП – на нерегулируемом перекрёстке пер. Дружбы и ул. К. Либкнехта. 27-летний водитель «Волги» не уступил право проезда Toyota, которая двигалась по «главной». Оба транспортных средства получили повреждения. Ещё одна авария зарегистрирована в Тирасполе на ул. Бендерской примерно в 12:30. Таксист, сидевший за рулём Dacia, при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и врезался в стоящий автомобиль марки Ford.

В Григориополе ДТП произошло на ул. Дзержинского около часа дня. 33-летняя жительница города, управляя Audi, не выбрала безопасную дистанцию до следовавшего впереди транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем марки Ford.

По всем фактам аварий проводятся проверки.