На дорогах Приднестровья за сутки произошло 3 ДТП

0

За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 3 ДТП. К счастью, пострадали в авариях только транспортные средства.

Днём 16 января сотрудники тираспольской милиции прибыли на место аварии, которая произошла у центрального рынка «Зелёный». Женщина, находившаяся за рулём Toyota, при движении задним ходом не убедилась в безопасности манёвра и врезалась в автомобиль Opel.

Ещё одно ДТП произошло на 52-ом км трассы Кишинёв–Волгоград, пишет mvdpmr.org. 38-летний молдаванин, управляя автомобилем Dacia, не выбрал безопасную скорость движения, не смог справиться с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическую трубу поливной системы.

Вечером того же дня в Дубоссарах 25-летний водитель на скользкой дороге не справился с управлением. Его Nissan врезался в припаркованный “УАЗ”, принадлежащий городской службе электросетей.

Обстоятельства произошедших ДТП устанавливаются, ведётся разбирательство.