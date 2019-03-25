На дорогах Приднестровья: почти 2 десятка автомобилей пострадали в ДТП за выходные (ФОТО)

На дорогах Приднестровья: почти 2 десятка автомобилей пострадали в ДТП за выходные (ФОТО)

За прошедшие выходные в Приднестровье было зарегистрировано 11 ДТП. Механические повреждения получили 19 транспортных средств.

За выходные зарегистрированы 5 случаев наезда на транспортное средство. В Рыбнице и Слободзее водители оставили места аварий в нарушение ПДД.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 2 столкновения произошли в Тирасполе. Автоледи за рулём Toyota не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезалась в Mercedes. Водитель Dacia при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и задел прицеп Hyundai. В Дубоссарах по той же причине произошло столкновение двух автомобилей марки Opel.

Обстоятельства всех ДТП выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md