На дорогах Приднестровья: почти 2 десятка автомобилей пострадали в ДТП за выходные (ФОТО)

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За прошедшие выходные в Приднестровье было зарегистрировано 11 ДТП. Механические повреждения получили 19 транспортных средств.

За выходные зарегистрированы 5 случаев наезда на транспортное средство. В Рыбнице и Слободзее водители оставили места аварий в нарушение ПДД.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 2 столкновения произошли в Тирасполе. Автоледи за рулём Toyota не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезалась в Mercedes. Водитель Dacia при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и задел прицеп Hyundai. В Дубоссарах по той же причине произошло столкновение двух автомобилей марки Opel.

Обстоятельства всех ДТП выясняются.