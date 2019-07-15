На должности судей КС от правительства претендуют 23 человека

На должности судей КС от правительства претендуют 23 человека

Заявки на участие в конкурсе по отбору судей в Конституционный суд от правительства подали 23 кандидата. Список кандидатов был опубликован в понедельник, 15 июля, на официальном сайте правительства, пишет moldpres.md. 

По данным учреждения, до 19 июля граждане Республики Молдова, представители гражданского общества, средств массовой информации или любые другие заинтересованные лица могут выразить письменное мнение о кандидатах. Анонимные мнения не будут учитываться.

Конкурс был организован после того, как в конце июля судьи Конституционного суда подали в отставку полным составом. Премьер Майя Санду тогда заявила, что правительство назначит двух судей в КС по результатам конкурсного отбора. Впоследствии кабинет министров утвердил положение об организации конкурса.

Аналогичный конкурс был организован парламентом. И в этом случае число лиц, подавших документы, составляет 23. Досье кандидатов можно изучить на официальном сайте законодательного органа. Срок подачи документов истек в пятницу, 12 июля.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое – правительством и двое – Высшим советом магистратуры

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