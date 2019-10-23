На должность генпрокурора претендуют 16 кандидатов

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В результате рассмотрения личных дел кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе на замещение должности генерального прокурора, к состязанию были допущены 16 человек. Согласно решению отборочной комиссии, конкурс пройдет в 2 этапа: психологическое тестирование и собеседование. Психологическое тестирование проводится для оценки личных качеств кандидатов и состоится 25 октября в Муниципальной библиотеке им. Б. П. Хашдеу.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, будут заслушаны 28 и 29 октября в Министерстве юстиции. Согласно информации Министерства юстиции для участия в конкурсе зарегистрировались: Владимир Адам, Тудор Андроник, Эдуард Булат, Руслан Кашу, Олег Крышмару, Штефан Глигор, Владислав Грибинча, Максим Гропа, Анатолий Истрате, Всеволод Иванов, Георгий Малик, Сергей Пержу, Руслан Попов, Александр Раца, Вячеслав Солтан и Александр Стояногло.

Конкурс на замещение должности генерального прокурора был объявлен Министерством юстиции 30 сентября, а срок подачи документов истек 20 октября.

Согласно новым положениям, специальная комиссия отберет не менее двух кандидатов, которых выдвинет Высшему совету прокуроров. ВСП выберет одного кандидата, которого, в свою очередь, выдвинет президенту для назначения. Министр юстиции Олеся Стамати ранее объявила, что в состав отборочной комиссии войдут семь человек, в том числе Раиса Ботезату – бывший судья, Джеймс Гамильтон – международный эксперт и бывший генеральный прокурор Ирландии, Сергей Баешу – доктор права, профессор ГУМ, Игорь Боцан -исполнительный директор ОА «Ассоциация за демократию через участие» и представитель гражданского общества, Думитру Постован – национальный эксперт, назначенный председателем парламента, Татьяна Буянина – психолог, член-наблюдатель. В состав комиссии также войдет и министр юстиции, пишет moldpres.md.