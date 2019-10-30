На должность генпрокурора Молдовы претендуют четыре человека

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Комиссия по отбору кандидатов на должность генерального прокурора РМ отобрала четырех кандидатов по итогам конкурса, на который подали заявки 20 человек. Список с четырьмя фамилиями будет передан в Высший совет прокуроров, который должен высказаться по этому поводу.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, комиссия проанализировала поданные кандидатами пакеты документов, учитывая их подготовку, профессиональные навыки, неподкупность и личные качества. По результатам психологического теста и итоговой оценки, полученной кандидатами на собеседовании, комиссия решила на основе консенсуса выдвинуть четырех кандидатов: Олега Крышмару, Владислава Грибинчу, Вячеслава Солтана и Александра Стояногло.

Конкурс на должность генерального прокурора объявлен Министерством юстиции 30 сентября. В соответствии с новыми изменениями, внесенными в законодательство, специальная комиссия выберет как минимум двух кандидатов, которые она представит в Высший совет прокуроров. ВСП выберет единственного кандидата, которого, в свою очередь, представит президенту страны для назначения, пишет moldpres.md.