На должность генпрокурора Молдовы претендуют четыре человека

На должность генпрокурора Молдовы претендуют четыре человека

Комиссия по отбору кандидатов на должность генерального прокурора РМ отобрала четырех кандидатов по итогам конкурса, на который подали заявки 20 человек. Список с четырьмя фамилиями будет передан в Высший совет прокуроров, который должен высказаться по этому поводу.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, комиссия проанализировала поданные кандидатами пакеты документов, учитывая их подготовку, профессиональные навыки, неподкупность и личные качества. По результатам психологического теста и итоговой оценки, полученной кандидатами на собеседовании, комиссия решила на основе консенсуса выдвинуть четырех кандидатов: Олега Крышмару, Владислава Грибинчу, Вячеслава Солтана и Александра Стояногло.

Конкурс на должность генерального прокурора объявлен Министерством юстиции 30 сентября. В соответствии с новыми изменениями, внесенными в законодательство, специальная комиссия выберет как минимум двух кандидатов, которые она представит в Высший совет прокуроров. ВСП выберет единственного кандидата, которого, в свою очередь, представит президенту страны для назначения, пишет moldpres.md.

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