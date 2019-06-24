На Днестре спасли двух школьниц, которых едва не унесло течением

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Инцидент произошёл на пляже «Сократ». Две 14-летние девочки пришли искупаться без разрешения родителей в сопровождении 46-летней знакомой. Отплывших на три метра от берега подростков стало уносить течением. Оказавшись за территорией зоны отдыха, они попали в яму и стали тонуть.

Спасатели, наблюдавшие за отдыхающими, бросились на помощь. Подростков вынесли на берег, вызвали скорую помощь. Несовершеннолетних доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Сейчас их жизням уже ничто не угрожает, они отпущены домой, сообщает mvdpmr.org.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели с родителями и детьми профилактическую беседу. Женщине, сопроводившей подростков на пляж без ведома их родителей, предстоит держать ответ перед комиссией по защите прав несовершеннолетних.