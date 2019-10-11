На День города в Тирасполе перекроют главную площадь

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В период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню города Тирасполь, на площади им. А. В. Суворова будет перекрыто дорожное движение. На данных участках запрещена парковка автотранспорта.

В настоящее время движение транспорта через площадь уже ограничено. До 15:00 12 октября оно будет разрешено только по одной полосе в каждом направлении, пишет mvdpmr.org.

11 октября с 18:00 до 20:00 движение по ул. 25 Октября будет перекрыто от ул. Шевченко до пер. Днестровский (проездные). С 15:00 12 октября до 05:00 14 октября движение транспорта будет перекрыто полностью:

по ул. 25 Октября: от ул. Луначарского (проездная) до пер. Днестровский (проездной);

по ул. Шевченко: от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург.