На День города в Кишинёве ожидается тёплая и солнечная погода

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Тёплая и солнечная осенняя погода ожидается в ближайшие дни в Кишинёве, который будет отмечать свой храмовый праздник. Такие данные предоставила Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС).

По прогнозам синоптиков, до вторника на всей территории страны ожидается дневная температура воздуха от +19º до +25ºС, а ночная – от +º6 до +11ºС. Погода будет солнечной, без осадков, передаёт moldpres.md.

В свою очередь, специалисты ГГС отмечают, что в октябре в наших широтах уже начинаются заморозки. В среднем, на поверхности почвы они начинаются 1-15 октября, а в воздухе – 12-31 октября. Однако, были годы, когда в октябре заморозков не было (1989, 1996).