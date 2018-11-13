На что жалуются молдаване в Агентство по защите прав потребителей

Граждане Молдовы покупают самые современные продукты, которые, к сожалению, не всегда оказываются качественными. Недавно молдаванка приобрела для своего ребёнка смарт-часы Wonlex, которые позволяют отслеживать местонахождение их владельца. Еще одна женщина приобрела в столичном магазине браслет для измерения частоты сердечных сокращений и кровяного давления. Обе женщины подали жалобы в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (APCSP) на несоответствие параметрам качества продукции и потребовали исправить, заменить или вернуть товар.

Также в APCSP поступили жалобы на несоответствующее качество приобретённого холодильника, компьютера, стиральной машины, телевизора (2 заявления), мобильные телефоны (2 заявления), ароматические свечи, мебель низкого качества и т. д.

Граждане также обращались в APCSP по поводу некачественного предоставления интернет-услуг, невыполнения в обозначенные сроки строительно-монтажных работ, некачественной работы химчистки, парикмахерских услуг низкого качества и т. д.

Таким образом, в период 5 по 9 ноября потребители подали в APCSP 37 жалоб и получили 127 консультаций.