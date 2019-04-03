На что молдаване ежемесячно тратят больше всего денег

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Среднемесячные затраты населения составили в 2018 году 2 407 леев на человека, что почти на 25 леев больше, чем средний месячный доход. Это отражено в докладе Национального Бюро Статистики. Большая часть расходов связана с питанием – 43,8%.

Согласно статистике, доходы населения возросли на 6,2% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, составив в среднем ежемесячно 2 383 лея на человека. Среднемесячные затраты составили в 2018 году 2 407 леев на человека, что больше на 7%, чем в предыдущем году.

Как свидетельствует Национальное Бюро Статистики, заработная плата является самым важным источником дохода, с удельным весом в 43,7% в общих доходах. Социальные выплаты являются вторым по значимости источником дохода, пишет ipn.md. В среднем они составляют 24,7% среднемесячных доходов населения, за которыми следует индивидуальная деятельность, которая дает 12,7%. Денежные переводы из-за границы в среднем составляют 15% от общего дохода, что на 1,5% меньше по сравнению с 2017 годом.

Доходы городского населения были в среднем на 773 лея больше, чем доходы населения из сельской местности. Потребительские расходы городского населения на 800 леев превышают затраты населения из сельской местности.

Выплаты на одного человека за жилище составляют около 18,2%, а на одежду и обувь приходится 10,7%. Другие расходы направлены на поддержание здоровья – 5,1%, сообщение – 4,6%, транспорт – 4%, обустройство жилья – 3,8% и учебу – 0,5%.