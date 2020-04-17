На чём поставить красный крест?

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Какие препараты нужно выбросить из домашней аптечки?

Аптечка есть в каждом доме. Но что в ней хранится, знает далеко не каждая хозяйка, потому что пополняется она регулярно, а ревизии подвергается крайне редко. Ну а чаще всего – никогда.

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников, много лет проработавший в США, рассказывает о лекарствах, которые следует выкинуть из домашней аптечки, и о тех препаратах, которые должны в ней храниться на всякий пожарный случай.

Известно, что в России лекарств принимается больше, чем во всех других странах. Хотя мировая практика показывает, что для лечения достаточно 50 наименований препаратов.

Ассортимент домашней аптечки и обычной аптеки в целом схож. И на аптечных, и на домашних полках вперемешку представлены и нужные лекар­ства, и препараты-пустышки. Неудивительно, что ориентироваться в отечественном лекар­ственном ассортименте бывает трудно даже врачу.

В странах, которые мы называем развитыми, в аптеках продаются только лекарства, которые доказали свою эффективность. Там препараты маркируют по уровню доказанности их эффективности: А – высокий уровень, В – обычный и далее по убывающей.

Препараты с недоказанной эффективностью (стыдливое название «пустышек») там тоже есть, но они отпускаются не в аптеках, а продаются в магазинах без рецепта.

На Западе «пустышку» врач не может ни выписать, ни посоветовать, поскольку расходы на покупку лекарств (частично или полностью) там покрываются страховкой, и ни одна страховая компания не возместит затраты на их покупку.

У нас некоторые препараты с недоказанной эффективностью входят в список ЖНВЛП. То есть миллионы и миллиарды средств, отпускаемых на медицину, расходуются зря. Но рядовой потребитель должен взвесить и решить, на что ему стоит тратить свои деньги, а на что – нет.

Что Выбросить?

Витамины. Для взрослого относительно здорового человека лучшие витамины – это солнце, воздух и вода. Или те, которые назначает врач после детального обследования. Случаи авитаминоза (тотальной нехватки витаминов) в нашей стране в последний раз фиксировались после Великой Оте-

чественной войны, поэтому мультивитаминные комплексы нужны лишь их производителям.

Гепатопротекторы (препараты для защиты печени). В Евросоюзе и в США в клинической практике гепатопротекторы не используются, поскольку масштабное клиническое исследование не выявило их положительного влияния на печень по сравнению с плацебо. Чтобы защитить печень, желательно не употреблять алкоголь, соблю­дать диету и с осторожностью принимать лекарства – многие из них гепатотоксичны (вызывают структурно-функциональные нарушения).

Иммуномодуляторы. Лекарств для повышения иммунитета нет. Если бы они суще­ствовали, СПИД давно был бы побеждён, как и многие другие заболевания. Укрепить иммуни­тет могут только правильное питание, достаточный сон, физическая нагрузка и закаливание.

Ноотропы. Вопреки сложившемуся мнению, эти препараты не улучшают память и не активизируют умственные способности. Ноотропы назначаются исключительно при нарушениях мозгового кровообращения.

Пробиотики. Обычно их назначают при приёме антибиотиков и для лечения дисбактериоза. Это неправильно. Пробиотики могут лишь облегчить субъективное состояние человека.

Ферменты следует принимать только по назначению врача. Они требуются пациентам с синдромом неправильного всасывания и недостаточно­стью поджелудочной железы. Но глотать их перед застольем, чтобы «помочь» пищеварительной системе переварить избыток жирной пищи, бессмысленно.

Антибиотики не имеет смысла покупать впрок. При каждом заболевании назначается определённый препарат. Принимать антибиотик при первых признаках простуды (к сожалению, такая практика принята у активно работающих людей) просто опасно, по­скольку к нему может развиться устойчивость (антибиотикорезистентность), и в ситуации, когда этот препарат действительно понадобится, окажется, что он не работает.

Мочегонные препараты при локальных отёках (например на лице) не только бессмысленны, но и могут усугубить ситуацию.

Растительные сборы. Назвать их вредными нельзя. Но эффективность растительных сборов не доказана. Опасно, если человек отказывается от приёма действительно нужных лекарств, ожидая, когда «подействует настой». Принимать растительные препараты можно вместе с лекарственными средствами (предварительно посоветовавшись с врачом), а не вместо них.

Также из аптечки стоит выбросить все препараты с истёкшим сроком годности, поскольку они опасны.

Куда положить?

Иметь дома «про запас» нужно:

антисептические препараты – это первая помощь при ранах, царапинах и травмах (вата, бинт и бактерицидный пластырь);

– это первая помощь при ранах, царапинах и травмах (вата, бинт и бактерицидный пластырь); сорбенты – средства, которые помогут при кишечном расстройстве (активированный уголь, смекта). Важное уточнение: при острой боли в животе нельзя употреблять ни сорбенты, ни обезболивающие препараты. Их приём «размажет» симп­томы, и врачу будет сложнее поставить правильный диагноз;

– средства, которые помогут при кишечном расстройстве (активированный уголь, смекта). Важное уточнение: при острой боли в животе нельзя употреблять ни сорбенты, ни обезболивающие препараты. Их приём «размажет» симп­томы, и врачу будет сложнее поставить правильный диагноз; жаропонижающие сред­ства. Врачи не советуют сбивать температуру ниже 38,5. Если она поднялась выше – жаропонижающий препарат будет кстати;

Врачи не советуют сбивать температуру ниже 38,5. Если она поднялась выше – жаропонижающий препарат будет кстати; антигистаминные (противо­аллергические) препараты . Врачи шутят, что аллергия, как и любовь, может возникнуть в любом возрасте. В этой ситуации антигистаминный препарат быстро облегчит самочувствие;

. Врачи шутят, что аллергия, как и любовь, может возникнуть в любом возрасте. В этой ситуации антигистаминный препарат быстро облегчит самочувствие; нитроглицерин должны дер­жать под рукой те, у кого есть проблемы с сердцем;

должны дер­жать под рукой те, у кого есть проблемы с сердцем; спрей от насморка, «сосалки» или «пшикалки» для горла. При простуде обычно не дают заснуть забитый нос и боль в горле. Такие средства быстро снимут неприятные симптомы.

Важно помнить о правилах хранения лекарств (см. инфографику), иначе препараты в лучшем случае потеряют свои свойства, в худшем – станут токсичными.

Лидия Юдина

Вопрос – ответ

Какие лекарства в холодильнике?

Опасно ли хранить лекарства в холодильнике? О. Браду, Бельцы

В инструкции ко всем лекарственным средствам производители указывают, при каких условиях следует хранить препараты. Для одних рекомендуется сухое, тёмное, прохладное или даже холодное место, а значит оставлять их лучше в холодильнике. Многие лекарства советуют хранить при комнатной температуре – это примерно до +25 градусов. По словам провизора Ирины Булыгиной, последние не опасно класть в холодильник – от этого мази, таблетки и растворы не испортятся и не потеряют своих свойств.

«Даже если в инструкции сказано хранить препарат при комнатной температуре, ничего страшного не произойдёт, если положить его в холодильник. Намного хуже, если это лекарство нагреется до +35 градусов. Есть риск, что если в процессе изготовления в субстанцию каким-либо образом попал микроб, в тёплой среде и влажном воздухе начнут бурно размножаться бактерии», – говорит провизор.