На Чеканах женщина с маленьким ребенком украла в магазине кошелек с 10 тысячами леев (ВИДЕО)

Полицейские столичного сектора Чеканы разыскивают женщину, которая предстает на кадрах ниже, подозреваемую в совершении кражи.

Как сообщает столичная полиция, злоумышленница воспользовалась невнимательностью посетительницы магазина и украла у нее кошелек, в котором находились 10 тысяч 184 лея. Всех, кто узнал женщину на видео, просят сообщить информацию о ней, по телефону 079192564. Конфиденциальность гарантируется.

Подозреваемой грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюремного заключения.