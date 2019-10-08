На Чеканах завершены работы по обустройству смотровой площадки и сквера (ФОТО)

На Чеканах завершены работы по обустройству смотровой площадки и сквера (ФОТО)

В примэрии Кишинёва сообщили о завершении работ по обустройству двух общественных мест в секторе Чеканы – на улицах Марии Дрэган и Мирча чел Бэтрын, 29.

Сквер на улице Марии Дрэган с панорамным видом на город занимает площадь 1,2 га. Вся поверхность зоны отдыха была вымощена, а также были установлены перила длиной 200 м. Были организованы пешеходная зона и газоны, установлено освещение, скамьи и мусорные баки. На территории расположены автостоянки и две игровые площадки для детей. Также возле перил установлены три уличных бинокля на расстоянии 20 м друг от друга, чтобы посетители могли любоваться видами города.

В сквере на улице М. чел Бэтрын площадью 0,9 га были организованы пешеходные аллеи и газоны. Также было проведено декоративное уличное освещение, установлены скамьи и детская игровая площадка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md