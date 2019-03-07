На Чеканах загорелся рейсовый микроавтобус (ВИДЕО)

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Рейсовый микроавтобус №121 загорелся на улице Узинелор столичного сектора Чеканы. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, сообщение о загоревшемся микроавтобусе поступило в 15.42. На место происшествия был направлен пожарный расчёт.

– Спасатели локализовали пожар приблизительно в 16.00. В результате возгорания никто не пострадал. Огонь практически полностью уничтожил транспортное средство, – сообщила Лилиана Пушкашу.

Загоревшийся микроавтобус снял на видео участник дорожного движения, который впоследствии опубликовал ролик в социальной сети. Специалистам ГИЧС предстоит выяснить все обстоятельства и причину, по которой загорелась маршрутка.