На Чеканах во дворе жилого дома нашли артиллерийский снаряд

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Боеприпас был найден вчера на улице Н. Милеску-Спэтару в секторе Чеканы. Обнаруживший его мужчина сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили периметр. Было установлено, что во время земляных работ на глубине 1,5 м был обнаружен объект цилиндрической формы, похожий на снаряд, пишет tv8.md.

Впоследствии на место прибыли сапёры и установили, что в земле лежал артиллерийский снаряд. Он был изъят и вывезен для последующего уничтожения.