На Чеканах вновь заработает детский сад №198 (DOC)

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Детский сад №198 в столичном секторе Чеканы вновь откроет свои двери в понедельник, 2 декабря. Соответствующий проект был одобрен городскими советниками.

Дошкольное учреждение будет состоять из 14 групп с обучением на молдавском языке, пишет unimedia.info. Как заявила начальник Генерального управления образования, молодёжи и спорта Родика Гуцу, решение об открытии сада было принято в связи с тем, что в секторе Чеканы в последнее время было построено несколько новых жилых домов, и многие действующие сады перегружены.

На открытие детского сада №198 было выделено 10 миллионов леев.