На Чеканах ведутся работы по сносу аварийного здания: дорожное движение будет восстановлено в конце февраля (ФОТО)

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В конце текущего месяца на улице Подул Ыналт, в периметре улиц Узинелор и Отоваска, где расположено аварийное здание, будет восстановлено дорожное движение. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан

Градоначальник отметил, что ему поступило много жалоб от граждан, недовольных тем, что было перекрыто дорожное движение на участке улицы Подул Ыналт, где ещё в 2016 году случился пожар, в результате чего 5-этажное здание стало аварийным. В связи с этим Ион Чебан инициировал работы по разрешению данной проблемы.

– В январе на имя экономического агента был составлен протокол о правонарушении, согласно которому он обязуется демонтировать аварийную часть здания. Специалисты проанализировали ситуацию, после чего стартовали работы, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

По его словам, на данный момент проводятся работы по сносу 4 и 5 этажей здания. Все расходы несёт экономический агент.