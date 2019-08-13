На Чеканах в скором времени появятся 2 обустроенных зоны отдыха (ФОТО)

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В столичной мэрии сообщили о проведении работ по благоустройству двух зон отдыха в секторе Чеканы. Речь идёт о парках на улице М. Драган и на бульваре Мирча чел Бэтрын, 29.

Работы в зоне отдыха на улице М. Драган с панорамным видом на город завершены на 70%. Здесь были установлены 200 м перил и уложен тротуар по всему периметру будущей зоны отдыха. В настоящее время ведутся работы на участках, где должны будут разместиться детские площадки. Проект предусматривает обустройство пешеходной зоны, работы по установке освещения, монтажу скамеек и мусорных баков. Также будут организованы 2 игровые площадки для детей и парковочные места. Крайний срок завершения работ – конец августа.

На бульваре Мирча чел Бэтрын также работы ведутся полным ходом. Здесь разграничены пешеходные аллеи, а в настоящее время ведутся работы по укладке тротуара. В скором времени будет установлено уличное освещение и скамейки, а также появится детская площадка. Степень завершённости проекта составляет 60%, а сдача намечена на конец августа.