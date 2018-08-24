На Чеканах в результате ДТП легковушка перевернулась на крышу (ВИДЕО)

На Чеканах в результате ДТП легковушка перевернулась на крышу (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла этой ночью, приблизительно в 1.00, на перекрёстке бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Думенюк столичного сектора Чеканы.

Участниками происшествия оказались две машины марки Dacia. Одна из них от сильного удара перевернулась на крышу, пишет realitatea.md.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Предполагается, что дорожный инцидент произошёл по причине, что один из водителей не уступил дорогу другому. На место происшествия прибыл экипаж полиции и спасатели.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Виновному грозит штраф в размере 1 500 леев с наложением 6 штрафных пунктов.

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