На Чеканах школьник попал под колёса автомобиля, перебегая дорогу на красный свет

На Чеканах школьник попал под колёса автомобиля, перебегая дорогу на красный свет

Автомобиль сбил 8-летнего ребёнка, перебегавшего дорогу на красный свет. ДТП произошло вчера вечером на улице Вадул-луй-Водэ столичного сектора Чеканы.

По словам свидетеля аварии, мальчик резко выбежал на проезжую часть, когда на светофоре горел красный свет. К счастью, автомобилист ехал на низкой скорости, однако удара не удалось избежать. Школьника отбросило на несколько метров вперёд, передаёт echipa.md.

Очевидцы ДТП утверждают, что сразу после столкновения мальчик встал и хотел убежать, но водитель остановил его и отвёз домой.

– Дорогие родители, миллион раз объясните своим детям, как нужно правильно переходить дорогу, – призвал свидетель аварии.

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