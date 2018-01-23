На Чеканах полиция задержала молодых людей, употреблявших наркотики на улице

Во время патрулирования сотрудниками полиции сектора Чеканы были задержаны пятеро молодых людей, употреблявшие наркотические вещества у жилого подъезда.

Как сообщает Управление полиции муниципия Кишинев, молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года являются жителями столицы. При них были найдены пакеты с растительным веществом, которые были отправлены в Центр технико-криминалистической и судебной экспертизы Генерального инспектората полиции для проведения необходимых анализов. В зависимости от результатов экспертизы, подозреваемые могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок до четырёх лет.

Стоит отметить, что сотрудники полиции начали расследования, целью которых является выявление и устранение преступных методов перевозки и схем распространения наркотиков на территории Республики Молдова.