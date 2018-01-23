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На Чеканах полиция задержала молодых людей, употреблявших наркотики на улице

На Чеканах полиция задержала молодых людей, употреблявших наркотики на улице

Во время патрулирования сотрудниками полиции сектора Чеканы были задержаны пятеро молодых людей, употреблявшие наркотические вещества у жилого подъезда.

Как сообщает Управление полиции муниципия Кишинев, молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года являются жителями столицы. При них были найдены пакеты с растительным веществом, которые были отправлены в Центр технико-криминалистической и судебной экспертизы Генерального инспектората полиции для проведения необходимых анализов. В зависимости от результатов экспертизы, подозреваемые могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок до четырёх лет.

Стоит отметить, что сотрудники полиции начали расследования, целью которых является выявление и устранение преступных методов перевозки и схем распространения наркотиков на территории Республики Молдова.

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