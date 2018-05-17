На Чеканах неизвестный ночью обокрал продуктовый магазин (ВИДЕО)

На Чеканах неизвестный ночью обокрал продуктовый магазин (ВИДЕО)

Инцидент произошел минувшей ночью на улице М. Садовяну.

В магазине сработала сигнализация. Приехавшая на место охранная бригада обнаружила, что дверь помещения взломана, в связи с чем была вызвана полиция, пишет canal3.md.

Согласно данным правоохранительных органов, грабитель разбил стеклянную нижнюю часть двери ногой, забрался внутрь и выкрал коробку с 2 тысячами леев, после чего скрылся в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения в магазине не работали.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также ищет злоумышленника.

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