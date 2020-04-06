На Чеканах неизвестный избил водителя такси: пострадавший попал в больницу

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Вопиющий случай произошёл в столичном секторе Чеканы. Водителя такси, ожидавшего клиента, избил битой незнакомец. Мужчина попал в больницу.

Инцидент произошёл вчера вечером на улице Николая Милеску-Спэтару. 44-летнего мужчину ударили по голове. Нападавший, пишет tv8.md, скрылся с места преступления.

Потерпевший сообщил полиции, что не знает ни агрессора, ни причин, по которым его избили. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции предстоит разыскать злоумышленника.

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