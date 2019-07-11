На Чеканах нашли плантацию конопли: полицейские изъяли 200 кустов наркосодержащих растений (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Чеканы в результате мер, предпринятых в рамках операции «МАК-2019», обнаружили поле, принадлежащее 33-летнему мужчине. На участке росло 200 кустов конопли.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, в ходе расследования было установлено, что наркосодержащие растения мужчина выращивал на участке поля с кукурузой, расположенном в селе Бык. Полицейские выкорчевали, изъяли и отправили коноплю на экспертизу.

Мужчине грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 100 часов.