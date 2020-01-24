На Чеканах мужчина едва не убил собутыльника молотком: их ссора попала на камеру (ВИДЕО 18+)

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Следователи Инспектората полиции сектора Чекан и прокуроры задержали 40-летнего жителя Рыбницкого района, подозреваемого в покушении на убийство.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 19 января на улице Волунтарилор в столичном секторе Чеканы. В полицию поступило сообщение о том, что был найден мужчина с травмой в области головы. На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители установили, что пострадавшим является 35-летний мужчина, который пришёл к подозреваемому в гости.

Мужчины распивали алкогольные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома схватил топор и молоток, избил своего гостя, после чего выставил его на улицу. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

В ходе обыска в доме подозреваемого полицейские обнаружили орудие преступления. Кроме этого, правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирована ссора собутыльников.

Подозреваемый был помещён под арест на 30-дневный срок. За покушение на убийство ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.