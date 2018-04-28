На Чеканах молодого человека едва не закололи в уличной драке (ВИДЕО)

Две группы молодых людей не “поделили” девушку.

Инцидент произошёл в столичном секторе Чеканы, на улице Мирча чел Бэтрын, передаёт canal3.md. Всё началось с того, что двое братьев 24 и 26 лет распивали спиртные напитки в компании двух девушек у себя в квартире. На телефон одной из молодых дам поступил звонок с угрозами от её приятеля. Тогда братья решили заступиться за свою гостью и назначили обидчику “стрелку”. Прибыв на место назначения, защитники встретились не с одним мужчиной, но и с его приятелями, тогда между ними развернулась групповая драка.

В результате побоища 21-летнего молодого человека едва не закололи. На место происшествия прибыл Батальон патрулирования и оперативного реагирования, а также бригада скорой помощи. Госпитализация понадобилась двум юношам, один из которых получил ножевое ранение, а другой – травму головы. Некоторым из хулиганов удалось сбежать от органов правопорядка.

По словам пресс-секретаря Управления полиции Кишинёва Натальи Стати, 24-летний молодой человек, который нанёс ножевое ранение противнику, был задержан на 72 часа за хулиганство. По факту уличной драки было возбуждено уголовное дело.