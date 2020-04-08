На Чеканах легковушка сбила мотоциклиста (ФОТО)

На Чеканах легковушка сбила мотоциклиста (ФОТО)

Авария с участием мотоцикла произошла в секторе Чеканы, на пересечении улиц М. Маноле и Вадул-луй-Водской.

Как сообщила unimedia.info пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, автомобиль Chevrolet столкнулся с мотоциклом. На место инцидента выехал экипаж полиции.

Установить виновника ДТП пока не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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