На Чеканах из-за густого тумана столкнулись грузовик и легковушка (ФОТО)

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Густой туман, который накрыл дороги Молдовы становится причиной множественных аварий в стране. Так, из-за непогоды случилось очередное ДТП в столичном секторе Чеканы. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Инцидент произошёл сегодня утром. Органы правопорядка отправились на место ЧП, чтобы установить все обстоятельства. Пострадал ли кто-то в результате аварии – не известно, передаёт publika.md.

Напомним, что сегодня ранним утром в Каушанах произошло жуткое ДТП, в результате которого скончались три человека.