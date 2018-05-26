На Чеканах два брата подрались до крови из-за телефона (ВИДЕО)

На место происшествия прибыл наряд полиции, а также бригада скорой помощи. Пострадавший получил многочисленные ранения, ему понадобилась медицинская помощь.

Ссора между родственниками произошла поздней ночью на улице Волунтарилор столичного сектора Чеканы, передаёт canal3.md. Свидетели кровавой драки немедленно позвонили в службу 112.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции арестовали подозреваемого. Позже стало известно, что ссора между родственниками началась в соседнем магазине, где они употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент один из них решил украсть телефон у родственника, однако тот, обличив злые намерения брата, решил его наказать кулаками.

В ходе допроса хулиган признал свою вину, но утверждает, что драку инициировал не он. Тем временем жертву драки госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.