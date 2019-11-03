На Чеканах автомобиль сбил пешехода: парень погиб на месте

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Трагедия произошла минувшей ночью в столичном секторе Чеканы. Автомобиль марки BMW сбил 25-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте, а водитель скрылся с места происшествия.

Согласно полученным данным, автомобиль BMW, который сбил пешехода, был найден в одном из гаражей на улице Мария Драган. Владелец машины оставил её там в пятницу, чтобы отремонтировать. Правоохранители установили, что минувшей ночью мужчина, работавший в этом гараже, взял машину без разрешения владельца, чтобы покататься по городу, и сбил на нём молодого человека. Потерпевший 25-летний парень скончался на месте от полученных травм.

Источники портала deschide.md рассказали, что за рулём BMW находился 36-летний мужчина из населённого пункта Купчинь Единецкого района, который ранее привлекался к ответственности. Органы правопорядка предпринимают необходимые меры для задержания подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы.