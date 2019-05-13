На Центральном рынке изъято более 20 тысяч сигарет, ввезённых контрабандным путём (ФОТО)

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Тысячи сигарет обнаружили сотрудники Таможенной службы в ходе проверки коммерческой точки на Центральном рынке Кишинёва. Обыски проводились на основании оперативной информации, согласно которой табачные изделия ввозились через приднестровский регион в обход постов внутреннего таможенного контроля.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, в ходе проверки было обнаружено и изъято 21 220 сигарет без акцизных марок. Согласно надписям на упаковках, произведены они в Белоруссии. По данному факту идёт расследование.

Два других случая незаконного перевоза табачных изделий были зарегистрированы таможенниками постов «Скуляны» и «Международный аэропорт Кишинёва». В результате обысков в Скулянах было изъято 8 000 сигарет. Они были обнаружены в автомобиле, управляемом гражданином Румынии. Таможенники изъяли сигареты, а также автомобиль. Гражданину соседней страны грозит штраф.

А в аэропорту сигареты были обнаружены в чемодане пассажира рейса Кишинёв-Лондон. Мужчина пытался незаконно вывезти из страны 3 400 сигарет. Табачные изделия были конфискованы, а пассажир оштрафован на 3 250 леев.