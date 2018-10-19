На центральной улице Кишинёва неадекватный мужчина напал с кулаками на прохожую

На центральной улице Кишинёва неадекватный мужчина напал с кулаками на прохожую

Мужчина, проявивший агрессивное поведение, был задержан карабинером.

По данным Департамента войск карабинеров, инцидент произошёл в среду, 17 октября, на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Александра Пушкина в центре столицы. Так, 26-летний мужчина проявлял агрессивное поведение и напал на прохожую женщину, ударив ее. Крики о помощи услышал карабинер, который следил за общественным порядком в этой зоне.

Правоохранитель быстро отреагировал и задержал мужчину, который впоследствии был сопровождён в Инспекторат полиции сектора Центр для того, чтобы зарегистрировать дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md