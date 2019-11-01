На бульваре Дачия нашли снаряд: зона оцеплена

На бульваре Дачия нашли снаряд: зона оцеплена

Взрывоопасный снаряд был обнаружен на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Зона оцеплена.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, во второй половине дня неизвестный гражданин позвонил в Службу 112 и сообщил, что во дворе жилого дома на бульваре Дачия во время ремонта водопровода был обнаружен предмет, похожий на снаряд, передаёт echipa.md.

На место происшествия прибыла оперативная группа и сапёры. Зона была оцеплена. Специалистам предстоит изъять снаряд для дальнейшего его уничтожения.

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