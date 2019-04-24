На Буковине оштрафовали и отправили домой 4 молдаван

На Буковине оштрафовали и отправили домой 4 молдаван

На Буковине задержали и принудительно вернули домой четырёх граждан Молдовы, среди которых – двое несовершеннолетних. Задержанные лица уклонялись от выезда с территории Украины после окончания срока пребывания.

Нарушителей обнаружили сотрудники Черновицкого ГО совместно с сотрудниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции, пишет pogliad.ua. Задержание произошло в рамках местной операции “Мигрант”.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Относительно граждан Молдовы было принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

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