На Буковине оштрафовали и отправили домой 4 молдаван

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На Буковине задержали и принудительно вернули домой четырёх граждан Молдовы, среди которых – двое несовершеннолетних. Задержанные лица уклонялись от выезда с территории Украины после окончания срока пребывания.

Нарушителей обнаружили сотрудники Черновицкого ГО совместно с сотрудниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции, пишет pogliad.ua. Задержание произошло в рамках местной операции “Мигрант”.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Относительно граждан Молдовы было принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.