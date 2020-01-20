На Буюканах задержали вора, пытавшегося ограбить магазин бытовой техники

На Буюканах задержали вора, пытавшегося ограбить магазин бытовой техники

Вор пытался проникнуть в магазин бытовой техники на Буюканах, однако его задержали сотрудники охранного агентства.

По данным пресс-службы охранного агентства «Беркут», инцидент произошёл в воскресенье, 19 января. В одном из магазинов бытовой технике в секторе Буюканы сработала сигнализация. На место происшествия прибыла оперативная группа, которой удалось задержать вора.

Молодой человек повредил забор и попытался проникнуть в помещение после того, как сломал окно. Злоумышленника передали полицейским.

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