На Буюканах задержали рецидивистов, подозреваемых в краже из магазина (ВИДЕО)

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Двое жителей Оргеева в возрасте 25 и 30 лет, ранее судимые за имущественные преступления, были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы. Мужчин обвиняют в краже из столичного магазина, расположенного на улице Алба-Юлия.

Инцидент произошёл в феврале. Подозреваемые воспользовались невнимательностью продавца и украли партию аксессуаров для мобильных телефонов. По словам пострадавшей стороны, причинённый материальный ущерб составил более 18 400 леев.

Владелец магазина, обнаруживший пропажу, немедленно сообщил об этом в полицию. Похищенные товары будут возвращены заявителю.

В настоящее время подозреваемые находятся под следствием. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи, предусматривающее штраф в размере от 32 000 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.