На Буюканах задержали рецидивиста: мужчина специализировался на кражах из частных домов

0

38-летний житель Яловен был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении двух краж из частных домов.

Согласно информации, собранной в ходе следственных действий, полиция установила, что подозреваемый проник в два дома в Дурлештах, откуда украл ценные вещи, банковские карты и деньги. Общий ущерб составил 17 250 леев.

Во время слушаний задержанный признал свою вину. Он рассказал полиции, что через социальные сети и рекламные сайты искал дома, сдаваемые в аренду, а затем пробирался в жилища через окна на первом этаже, пока хозяев не было.

Похищенные товары впоследствии сбывались на рынке. Стоит отметить, что задержанный находился в розыске сотрудниками ИП Яловен за аналогичные преступления.

Согласно действующему уголовному законодательству, за кражу нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.