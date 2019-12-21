На Буюканах вновь открывается детсад №166 (ФОТО)

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На следующей неделе на Буюканах вновь откроется детсад №166, сообщают в столичной примарии. Учебное заведение, расположенное по адресу Н. Костин 63/3, сможет принять 260 малышей в 13 группах.

Детский сад решили восстановить из-за нехватки мест для малышей в столице, пишет publika.md. Экономический агент потратил на ремонт и модернизацию заброшенного с 2006 года детсада 20 млн леев. Примария выделила 7,5 млн леев на закупку мебели и оборудования.

Ремонтные работы проводили с февраля по ноябрь этого года. В итоге было отремонтировано само здание, благоустроена территория, павильоны и игровая площадка для детей, а также установлен новый забор.