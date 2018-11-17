На Буюканах в субботу ожидаются отключения света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 17 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными в период с 09:00 до 17:00 окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Кодряну 1-11, 2-12;

Корнулуй 23, 24-28;

Друмул Таберей 2-38, 17-39;

Дурлешть 11;

Тоамней 1-7;

В. Лупу 61-73;

Вовинцень 1-9, 4-14.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.