На Буюканах в субботу ожидаются отключения света

На Буюканах в субботу ожидаются отключения света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 17 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными в период с 09:00 до 17:00 окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

  • ул. Кодряну 1-11, 2-12;
  • Корнулуй 23, 24-28;
  • Друмул Таберей 2-38, 17-39;
  • Дурлешть 11;
  • Тоамней 1-7;
  • В. Лупу 61-73;
  • Вовинцень 1-9, 4-14.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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