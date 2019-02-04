На Буюканах в результате ДТП перевернулся автомобиль (ФОТО)

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Инцидент произошёл вчера, 3 февраля, в столичном секторе Буюканы.

Два автомобиля столкнулись, в результате чего один из них, марки BMW, перевернулся, передаёт protv.md. По данным полиции, два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На место происшествия прибыли органы правопорядка, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии и определить виновного в произошедшем.

Напомним, что вчера в Тараклийском районе случилась серьёзное ДТП, в результате которого скончался один человек. После столкновения транспортные средства превратились в груду металла.