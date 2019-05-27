На Буюканах в понедельник ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 27 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы сектора Буюканы, проживающие по адресам:

ул. Каля Ешилор 51/4, 51/5, 9999 – с 13:00 до 17:00.

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. Крянгэ 1 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.