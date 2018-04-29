На Буюканах строитель упал с 10 этажа строящегося здания, но остался жив (ВИДЕО)

Инцидент произошел непосредственно во Всемирный день охраны труда, 28 апреля, на улице Гиочеилор.

Рабочий, находившийся на 10 этаже стройки, управлял насосом с бетоном, когда внезапно поскользнулся на строительных лесах и полетел вниз. По счастью, он пролетел всего два этажа, и упал на восьмом, пишет publika.md.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшему и благополучно спустили его на землю. У него были обнаружены раны на голове и переломы обеих рук.

Владелец строящего здания Ион Негарэ заявил, что пострадавший был сотрудником компании, привезшей бетон, и упал из-за своей невнимательности.