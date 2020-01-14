На Буюканах прогремел мощный взрыв: на воздух взлетел гараж с кислородными баллонами (ФОТО, ВИДЕО)

На Буюканах прогремел мощный взрыв: на воздух взлетел гараж с кислородными баллонами (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный взрыв прогремел минувшей ночью во дворах домов на улице Парис столичного сектора Буюканы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы ГИЧС, возгорание произошло в металлическом гараже площадью 18 квадратных метров, расположенном по адресу: ул. Парис, 49. На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Спасатели установили, что в гараже находился автомобиль марки Ford Transit, а также 7 баллонов с кислородом и передвижной компрессор.

В результате взрыва был уничтожен гараж и частично автомобиль. По словам свидетеля ЧП, который опубликовал фотографии с места происшествия в социальной сети, взрыв был настолько мощным, что на первом этаже в доме напротив были разбиты окна.

Специалисты выясняют причину инцидента.

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