На Буюканах припаркованная машина поехала без водителя и сбила пенсионерку

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91-летняя женщина получила серьёзные травмы после того, как сегодня утром на неё наехал автомобиль, припаркованный на одной из улиц в секторе Буюканы.

По данным полиции, пострадавшая шла по тротуару и была сбита автомобилем, который самопроизвольно покатился, так как водитель забыл поставить его на ручник. Несколько прохожих стали свидетелями произошедшего и тут же позвонили в службу 112.

Пожилую женщину доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, пишет publika.md. По словам врачей, у неё минимальные шансы на выживание.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.