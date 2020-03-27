На Буюканах начался снос незавершенного строения

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Начались работы по сносу незавершенного строения и по засыпке котлована на Буюканах по улице Николай Костин, 44/1. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, стройка была заброшена несколько лет назад, а котлован стал угрозой для безопасности людей.

– В 2015 году примария Кишинева выдала разрешительные документы на строительство 10-этажного жилого дома с нарушением всех правовых норм, – уточнил Чебан.

По словам градоначальника, застройщик успел заложить фундамент для строительства 1-го этажа. Позже градостроительный сертификат, разрешение на строительство, а также законность выделения земли были оспорены в суде. А недавно Высшая судебная палата аннулировала все разрешительные документы.

Ион Чебан уточнил, что накануне было выдано распоряжение о засыпке котлована и восстановлении первоначального состояния муниципальной земли.