На Буюканах на зебре автомобиль сбил двоих детей (ФОТО)

ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около 11.20 на улице Каля Ешилор.

Двое детей переходили дорогу в положенном месте, по зебре, когда их сбил легковой автомобиль. По предварительной информации, оба они были доставлены в больницу “В. Игнатенко”, пишет protv.md.

По словам водителя, совершившего наезд, он ехал согласно правилам, но в соседней с ним полосе ехал грузовик, из-за которого он не заметил вышедших на дорогу детей. Он заявил, что сразу вызвал полицию.

Правоохранительные органы расследуют инцидент.