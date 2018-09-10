На Буюканах на зебре автомобиль сбил двоих детей (ФОТО)

На Буюканах на зебре автомобиль сбил двоих детей (ФОТО)

ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около 11.20 на улице Каля Ешилор.

Двое детей переходили дорогу в положенном месте, по зебре, когда их сбил легковой автомобиль. По предварительной информации, оба они были доставлены в больницу “В. Игнатенко”, пишет protv.md.

По словам водителя, совершившего наезд, он ехал согласно правилам, но в соседней с ним полосе ехал грузовик, из-за которого он не заметил вышедших на дорогу детей. Он заявил, что сразу вызвал полицию.

Правоохранительные органы расследуют инцидент.

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