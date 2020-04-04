На Буюканах на карантин закрыли целый дом

На Буюканах на карантин закрыли целый дом

Информацию подтвердили в претуре сектора. На самоизоляции находятся жители дома, расположенного на ул. Алба-Юлия, 12.

Такая мера была принята после того, как сразу у нескольких жильцов подтвердили коронавирус.

В течение следующих 14 дней жильцы ежедневно должны информировать семейного врача о состоянии своего здоровья. В период изоляции только один взрослый член семьи может выходить один раз в день на 30 минут за едой или лекарствами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md