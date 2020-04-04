На Буюканах на карантин закрыли целый дом

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Информацию подтвердили в претуре сектора. На самоизоляции находятся жители дома, расположенного на ул. Алба-Юлия, 12.

Такая мера была принята после того, как сразу у нескольких жильцов подтвердили коронавирус.

В течение следующих 14 дней жильцы ежедневно должны информировать семейного врача о состоянии своего здоровья. В период изоляции только один взрослый член семьи может выходить один раз в день на 30 минут за едой или лекарствами.

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