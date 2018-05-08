На Буюканах местные жители взбунтовались против стройки, не прекращающейся и ночью (ВИДЕО)

Скандал разразился на месте строительства на улице Онисифор Гибу.

Как рассказали жители примыкающих к стройке домов, вечером и даже ночью, после 23.00, на протяжении нескольких недель здесь продолжают активно разъезжать и работать бетономешалки, ведутся шумные работы, что не дает им спать. Измученные люди вышли на протест, попутно вызвав полицию, пишет canal3.md.

Сотрудник стройки поясняет работы в запрещенное время тем, что у них сломалось оборудование, в связи с чем возникла задержка, которую теперь надо наверстывать. При этом его не особо волнует, что это причиняет серьезные неудобства многим людям.

В полиции отметили, что жалобам кишиневцев дан ход, и руководство строительной компании может получить штраф в размере 4500 леев.