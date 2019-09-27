На Буюканах и в Центре в пятницу не будет света: узнайте адреса

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 27 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3, 3A – с 09:30 до 18:00.

ул. Пьяца Унирий 3 – с 09:45 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Буна Вестире 1-11, 2-10, Колина Пушкин 5-27, 6-32, Моара Рошие 2-22, 5-19, П. Рареш 28/1, 39/1, З. Арборе 6, 8, 9, 10 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.